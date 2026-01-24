Dolandırıcıların yeni hedefi yatırımcılar Marka ve patent tuzağı

Son dönemde Türkiye genelinde marka ve patent başvurularına yönelik dolandırıcılık vakalarında artış yaşanıyor. Yetkisiz kişilerin kendilerini marka veya patent vekili olarak tanıtarak başvuru sahiplerinden ücret talep ettiği belirtilirken, uzmanlar vatandaşları yalnızca resmi kanalları kullanmaları konusunda uyarıyor.

Son aylarda Türkiye’de marka ve patent başvuruları konusunda artan dolandırıcılık vakaları, iş dünyası ve girişimciler için ciddi tehdit içeriyor. Yetkisiz kişiler kendilerini marka veya patent vekili gibi tanıtarak başvuru sahiplerinden haksız kazanç elde etmeye çalışıyor. Bu durum, hem marka sahiplerini hem de yeni başvuru yapacak kişileri mağdur edebiliyor.

Konuyla ilgili olarak Marka ve Patent Uzmanı Yakup Gübül, "Dolandırıcılar, resmi kurumların veya güvenilir vekil firmaların isimlerini kullanarak başvuru sahiplerine sahte belgeler ve inandırıcı e-postalar gönderiyor. Hatta bazı durumlarda, başvurunun devamı için belirli bir ödeme yapılması gerektiğini söyleyerek ekonomik zarar oluşturuyorlar.

Vatandaşların, yalnızca resmi kanalları kullanmaları ve gelen talepleri mutlaka yetkili kurumlarla teyit etmeleri çok önemli" dedi. Gübül ayrıca, sosyal medya ve haber kaynaklarında artan uyarılara dikkat çekerek, Türk Patent ve Marka Kurumu hiçbir şekilde telefonla ücret talep etmediğini ve şüpheli durumlarda doğrudan kurumun resmi çağrı merkeziyle iletişime geçilmesi gerektiğini aktardı.

Hukuki perspektiften konuyu değerlendiren Avukat Burak Evci, "Marka ve patent hakları, girişimciler için sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik öneme sahiptir. Yetkisiz kişiler tarafından yapılan bu tür girişimler, başvuru sahiplerinin haklarını doğrudan ihlal etmektedir. Bu sebeple, başvuruların resmi kanallardan yapılması mağduriyetlerin önüne geçmek açısından kritik öneme sahiptir. İş dünyasının bilinçli ve dikkatli olması, hem maddi kayıpları önleyecek hem de yasal hakların korunmasını sağlayacaktır.

Marka ve patent başvuruları için yalnızca Türk Patent ve Marka Kurumu veya yetkili ve tanınmış vekil firmaların resmi iletişim kanallarını kullanın. Telefon veya e-posta yoluyla gelen ödeme taleplerini mutlaka yetkili kurumlarla teyit edin. Güncel duyuruları Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi internet sitesinden veya güvenilir haber kaynaklarından takip edin. Netice olarak, marka ve patent başvurularında dikkatli ve bilinçli olmak, muhtemel dolandırıcılık girişimlerine karşı en etkili savunma yöntemidir. Uzmanlar, resmi süreçlerin dışına çıkmamanın hak kaybı ve maddi zararlara karşı en güvenli yol olduğunu vurgulamaktadır" diye konuştu.