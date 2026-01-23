Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?

Mütedeyyin insanların yoğun olarak yaşadığı Başakşehir'de, hastane yönetimine sızan birkaç densizin işi midir, yoksa çok daha derin bir skandal sonucu mudur, iğne yapacak kadın hemşire yok, erkek hemşire öneriliyor..

AK Parti iktidarı, kadın istihdamında çığır açtığını iddia etse de, tam da kadın çalışanın ihtiyaç olduğu hemşirelikte, hastanelerde bayan görevli olmaması şaşkınlıkla karşılandı.

Başakşehir Devlet Hastanesi'ne müracaat eden bir bayan, reçetesi ile iğne olmak istediğini, bayan hemşire olup olmadığını sordu.

Cuma günü akşam 20,00 sularında yaşanan olayda, Başakşehir Devlet Hastanesi'ndeki yetkililer, erkek görevlilerinin bulunduğunu, ancak bayan hemşire olmadığını, istenirse erkek hemşirenin iğne yapabileceğini belirttiler.

Çok daha büyük ve geniş kadroya sahip olan Başakşehir Çam Sakura'ya giden hasta, bu hastanede de aynı cevapla karşılaşınca şok oldu.

Çam Sakura Şehir Hastanesi’ndeki görevlinin, bayan hemşire bu akşam hiç yok mu, sorusuna, “belli olmaz, ama yarın gelirseniz olabilir” cevabı verilmesi laubaliliğin Ak Parti iktidarının 23. yılında hala hastanelere hakim olduğunu gösterdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Cuma akşam saat 20,00 sularında bu iki hastanede yaşanan skandal olay ile ilgili soruşturma açması bekleniyor.