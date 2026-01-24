Gök deliniyor, fırtına kapıda! Meteoroloji'den kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça dışarı adımınızı atmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batı kesimleri yağışın etkisi altına girecek. Yağışların kıyı bölgelerde genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Özellikle Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI

İç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Pus ve yer yer sisin de etkili olacağı bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarında çığ riski bulunuyor. Yetkililer, özellikle dağlık ve dik yamaçlarda bulunanların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

SICAKLIK VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da ise doğu ve kuzeydoğudan esmesi öngörülüyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu kesimlerde sis görülebilir.

EGE: Kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanaklı, iç bölgelerde pus ve sis etkili olacak.

AKDENİZ: Bölge genelinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü ve kuvvetli yağış bekleniyor. Kahramanmaraş’ta karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

İÇ ANADOLU: Eskişehir ve Çankırı dışında yağışlı. Güney ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, bölgede genel olarak buzlanma ve don riski var.

BATI KARADENİZ: Bolu hariç bölge genelinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU: Batı kesimlerde kar yağışı, genelinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur etkili olacak, bölgede buzlanma ve don riski var.