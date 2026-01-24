Tel Aviv'de büyük panik: Türkiye bizi kuşatacak

İsrail kamuoyu, hükümetin bu "Türkiye dalgasına" karşı nasıl bir önlem alacağını tartışıyor.

On yıl içinde tam hakimiyet

Gazetenin analizine göre, Ankara'nın on yıl veya daha kısa bir süre içinde Ortadoğu'da mutlak bir hakimiyet kurmaya çalışacağı öngörülüyor. Bölgedeki dengelerin Türkiye lehine değiştiğini belirten uzmanlar, İsrail için "kuşatılma" tehlikesinin kapıda olduğunu vurguluyor.

Üst düzey kaynaktan korkutan tahmin

Analizde yer alan ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden üst düzey bir kaynak, Türk liderin stratejik hamlelerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türk liderin temel hedefi İsrail'i her yönden kuşatmak ve hayatını yaşanmaz hale getirmektir. Ankara'nın bölgesel planları, İsrail'in hareket alanını kısıtlamaya odaklanıyor."

İsrail'in kabusu gerçeğe mi dönüşüyor?

Son dönemde Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları, mavi vatan stratejisi ve bölgesel ittifakları, Tel Aviv yönetiminde uykuları kaçırmaya devam ediyor. Özellikle Doğu Akdeniz ve Suriye hattındaki Türk varlığı, İsrail medyasında "stratejik bir kıskaç" olarak nitelendiriliyor.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin sadece askeri değil, diplomatik ve ekonomik gücüyle de bölgedeki ABD ve batı merkezli düzeni zorladığına dikkat çekildi. İsrail kamuoyu, hükümetin bu "Türkiye dalgasına" karşı nasıl bir önlem alacağını tartışıyor.