  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı Ahmet Özer'e hapis cezası! Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi! ABD’nin gazına gelirsen böle olur! İran'dan Zelenski'ye olay gönderme CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.” Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış! Bayrak Provokasyonuna Karşı ‘Biz’ Olabildik mi?” “Provokasyon Var, ‘Biz’ Yok” Çin'den, ABD'nin İran'a savaş gücü sevk ettiği haberleriyle ilgili tepki geldi Uyarı gibi itidal çağrısı Korku bacayı sarmış! Netanyahu hükümetine yakın gazeteden flaş analiz: Türkiye, İsrail'i kuşatacak Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları
Gündem Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar
Gündem

Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar

Ankara 21. İdare Mahkemesi, cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç bir karara imza attı.

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde kılıç çekip darbe dönemlerini andıran korsan bir yemine imza attıkları için TSK'dan ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş’ın açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, teğmen Demirtaş hakkında verilen "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası"nı oy birliğiyle iptal etti.

T24'te yer alan habere göre; İdare Mahkemesi, teğmen Deniz Demirtaş'a atfedilen "hizmete engel davranışlarda bulunmak" fiilinin somut ve açık biçimde ortaya konulamadığını, bu nedenle, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli, 2025/23 sayılı ihraç kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı.

 

Yoksun kaldığı parasal hakları faiziyle ödenecek

Kararda, hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilen işlemler nedeniyle ortaya çıkan parasal kayıpların giderilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Anayasa’nın 125'inci maddesine atıf yapılan kararda, Demirtaş’ın ihraç işlemi sebebiyle mahrum kaldığı tüm mali hakların, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından karşılanması gerektiği ifade edildi.

Davalı Milli Savunma Bakanlığı kararı istinafa taşıyabilecek.

Diğer teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar’ın ihraç kararına karşı açtıkları davalar sürüyor.

Mansur’a 7’nci soruşturma! Dosyası kabarıyor
Mansur’a 7’nci soruşturma! Dosyası kabarıyor

Gündem

Mansur’a 7’nci soruşturma! Dosyası kabarıyor

Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 14 zanlının uyuşturucu testi pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 14 zanlının uyuşturucu testi pozitif çıktı

Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 14 zanlının uyuşturucu testi pozitif çıktı

İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar skandalı! Mahkemeden karar çıktı
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar skandalı! Mahkemeden karar çıktı

Gündem

İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar skandalı! Mahkemeden karar çıktı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

Bu kararı alan hakimler derhal ihraç edilmeli

asker

bu karari verenleri kontorol etmesi lazim devletin fetocu cikmasinlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk "MOSSAD ajanına" suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı
Gündem

Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı

İstanbul Sarıyer’de Filistinli bir iş insanının ofisine gizlice giren ve MOSSAD bağlantısı şüphesiyle gözaltına alınan İsrail asıllı Türk şa..
Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var
Gündem

Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "90 bin kişinin çalıştığı İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi vardır." itirafı gündeme bomba gibi düşt..
Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!
Gündem

Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!

Rusya ile küresel finans baronları arasındaki savaşta kılıçlar tamamen çekildi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyanın en karanlık..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23