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Aktüel MSB: "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
Aktüel

MSB: "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:45:12 -
MSB: "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
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