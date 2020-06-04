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MSB: İdlib'de 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:55:53 -
MSB: İdlib'de 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesine yer verildi.

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