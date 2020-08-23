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Aktüel MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter Giresun'da görevlendirildi
Aktüel

MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter Giresun'da görevlendirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:44:49 -
MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter Giresun'da görevlendirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun."

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