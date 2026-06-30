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Spor Mardin 1969 Spor, kalecisini buldu
Spor

Mardin 1969 Spor, kalecisini buldu

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Mardin 1969 Spor, kalecisini buldu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, kaleci Ömer Kahveci ile yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, kaleci Ömer Kahveci ile yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şampiyonluk yolunda yaptığı kritik kurtarışlar ve başarılı performansıyla takıma önemli katkılar sağlayan 34 yaşındaki başarılı file bekçisi Ömer Kahveci'nin yeni sezonda da kırmızı-lacivertli formayı giymeye devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Kaleci Ömer Kahveci ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve profesyonel futbolcumuz Ömer Kahveci'ye hayırlı olmasını diliyor, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

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