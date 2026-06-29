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Gündem Sapkınları bırak, asli görevine bak! Bağımsız avukatlardan 1 nolu baroya tepki
Gündem

Sapkınları bırak, asli görevine bak! Bağımsız avukatlardan 1 nolu baroya tepki

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Sapkınları bırak, asli görevine bak! Bağımsız avukatlardan 1 nolu baroya tepki

Bağımsız Avukatlar Grubu, İstanbul 1 No'lu Barosu yönetiminin Beyoğlu’ndaki binasına astığı LGBT pankartına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, baro yönetiminin mesleğin temel sorunlarını geri plana iterek popülist bir tutum sergilediği savunulurken, söz konusu pankartın baroya kayıtlı on binlerce avukatın görüşünü ve duruşunu yansıtmadığı belirtilerek yönetim kınandı.

 SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL 

Kurulduğu günden beri her türlü zorbalığın ve sapkınlığın hamiliğini üstlenen ve Beyoğlu’nda bulunan hizmet binasının cephesine LGBT pankartı İstanbul 1 no’lu Barosu yine bir skandala imza attı. Kendi asli görevini ve hukuki misyonunu bir kenara bırakarak her türlü skandala soyunan İstanbul 1 no’lu Barosu. Beyoğlu'ndaki hizmet binasının cephesine dev bir LGBT pankartı astı. Üzerinde "LGBTİ+ hakları insan haklarıdır" ifadesinin yer aldığı pankart birçok kesim tarafından eleştirilirken İstanbul 1 No’lu Barosu Bağımsız Avukatlar Grubu da skandala sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X’te paylaşımda bulunan Bağımsız Avukatlar Grubu, baro yönetiminin mesleğin temel sorunları yerine popülist yaklaşımlara yöneldiği kaydedildi.

 

“BARO YÖNETİMİ ASLİ GÖREVLERİNİ İHMAL EDİYOR”

Açıklamada, avukatlık mesleğinin itibar kaybı yaşadığı, avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarla mücadele ettiği, bazı avukatların intihar ettiği ve görevleri başında yaşamını yitirdiği hatırlatılarak, “Mesleğin itibarı yerle bir olmuşken, avukatlar intihar ederken ve görevleri başında katledilirken asli görevlerini savsaklayan İstanbul Barosu yönetimini, seçime dört ay kala, popülizmden beslenen ve insan onuru kavramını ters yüz eden bir pankartı baro imzasıyla bayraklaştırması sebebiyle kınıyoruz. Baronun on binlerce üyesinin hissiyatını ve duruşunu yok sayan bu pankarttan ve pankartın temsil ettiği şeylerden beriyiz” ifadeleri kullanıldı.

 

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Yorumlar

Mehmet

İstanbul 1. No'lu Baro'nun bu LGBT pankartıyla kendisini ve avukatlık mesleğini ne kadar küçük düşürdü? Avukatlarımız terörle mücadelede, ekonomik zorluklarla ve hatta görev başında hayatlarını kaybederek ülkemize hizmet ederken, barolarımızın asıl görevinin peşinden gitmek yerine bu tür skandallar yaratmaları bizi çok üzüyor. Baro yönetiminin, avukatların intihar ettiği, mesleğin itibarının yerle bir olduğu dönemde böyle bir pankartla kendisini ve tüm mesleği rezil etmesi kabul edilemez. Allahım ülkemizin barolarına ve hakiki savunucularımıza rehberlik etsin.
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