Sapkınları bırak, asli görevine bak! Bağımsız avukatlardan 1 nolu baroya tepki

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Kurulduğu günden beri her türlü zorbalığın ve sapkınlığın hamiliğini üstlenen ve Beyoğlu’nda bulunan hizmet binasının cephesine LGBT pankartı İstanbul 1 no’lu Barosu yine bir skandala imza attı. Kendi asli görevini ve hukuki misyonunu bir kenara bırakarak her türlü skandala soyunan İstanbul 1 no’lu Barosu. Beyoğlu'ndaki hizmet binasının cephesine dev bir LGBT pankartı astı. Üzerinde "LGBTİ+ hakları insan haklarıdır" ifadesinin yer aldığı pankart birçok kesim tarafından eleştirilirken İstanbul 1 No’lu Barosu Bağımsız Avukatlar Grubu da skandala sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X’te paylaşımda bulunan Bağımsız Avukatlar Grubu, baro yönetiminin mesleğin temel sorunları yerine popülist yaklaşımlara yöneldiği kaydedildi.

“BARO YÖNETİMİ ASLİ GÖREVLERİNİ İHMAL EDİYOR”

Açıklamada, avukatlık mesleğinin itibar kaybı yaşadığı, avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarla mücadele ettiği, bazı avukatların intihar ettiği ve görevleri başında yaşamını yitirdiği hatırlatılarak, “Mesleğin itibarı yerle bir olmuşken, avukatlar intihar ederken ve görevleri başında katledilirken asli görevlerini savsaklayan İstanbul Barosu yönetimini, seçime dört ay kala, popülizmden beslenen ve insan onuru kavramını ters yüz eden bir pankartı baro imzasıyla bayraklaştırması sebebiyle kınıyoruz. Baronun on binlerce üyesinin hissiyatını ve duruşunu yok sayan bu pankarttan ve pankartın temsil ettiği şeylerden beriyiz” ifadeleri kullanıldı.