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Maalesef acı haber geldi! Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Maalesef acı haber geldi! Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti

Türk televizyon ve sinema dünyasından üzücü bir haber geldi. Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Mustafa Başalan, kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

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Foto - Maalesef acı haber geldi! Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti

'Çukur' ve 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda adını duyuran oyuncu Mustafa Başalan'dan kahreden haber geldi. Birçok başarılı yapımda boy gösteren Mustafa Başalan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle henüz 52 yaşında hayatını kaybetti.

#2
Foto - Maalesef acı haber geldi! Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti

Başalan'ın ölümünü Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz" denildi.

#3
Foto - Maalesef acı haber geldi! Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti

Mustafa Başalan, televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde yer alan oyuncular arasında bulunuyordu. Kariyeri boyunca dönem yapımlarından dram ve aksiyon türüne kadar farklı projelerde kamera karşısına geçti.

#4
Foto - Maalesef acı haber geldi! Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti

Özellikle yardımcı karakter performanslarıyla tanınan Başalan, televizyon ekranlarında uzun yıllar boyunca farklı yapımlarda izleyiciyle buluştu. Son dönemde dijital platform ve televizyon projelerinde de aktif olarak rol almaya devam ediyordu.

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