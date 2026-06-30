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Yaşam Yakınları panikle aramaya başladı! Her yerde aranan şahıs bakın nerede bulundu
Yaşam

Yakınları panikle aramaya başladı! Her yerde aranan şahıs bakın nerede bulundu

Yeniakit Publisher
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Karaman’da yakınlarının haber alamadığı A.K. için sağlık, polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Bakın, aranan şahıs nerede bulundu...

Karaman’da yakınlarının ulaşamadığı kişi için ekipler seferber oldu.

 

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak’ta bulunan 2 katlı evin ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahıstan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveniyle polis ekipleri eşliğinde balkondan girilen dairede A.K.’nin uyuduğu ortaya çıktı.

 

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler adresten ayrıldı.

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