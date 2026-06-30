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Spor Can Uzun'dan taraftarı heyecanlandıran Galatasaray kararı!
Spor

Can Uzun'dan taraftarı heyecanlandıran Galatasaray kararı!

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Can Uzun'dan taraftarı heyecanlandıran Galatasaray kararı!

Galatasaray'ın on numara transferindeki öncelikli hedeflerinden Can Uzun'dan sarı kırmızılıları heyecanlandıran bir mesaj geldi.

Galatasaray'ın on numara transferindeki öncelikli hedeflerinden Can Uzun'dan sarı kırmızılıları heyecanlandıran bir mesaj geldi.

Dünya Kupası sonrası fikrini değiştiren genç oyuncu, transfer için kulübü Frankfurt ile anlaşma sağlanması halinde Galatasaray'a sıcak baktığını belirtti.

Galatasaray, Dries Mertens'in ardından on numara pozisyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Can Uzun konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun, sarı kırmızılı kulübe yaklaşımında değişiklik olduğu öğrenildi.

 

DÜNYA KUPASI SONRASI FİKRİ DEĞİŞTİ

Dünya Kupası öncesinde gerçekleştirilen temaslarda Türkiye'de forma giyme düşüncesine mesafeli yaklaşan 20 yaşındaki oyuncunun, turnuvanın ardından bu konudaki görüşünü değiştirdiği belirtildi. Bu gelişme, Galatasaray cephesinde transfer umutlarını artırdı.

 

KARAR FRANKFURT'A BAĞLI

Türkiye'nin turnuvaya veda etmesinin ardından Almanya'ya dönen Can Uzun ile yeniden temas kuran Galatasaraylı yöneticilerin olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.

Genç futbolcunun, "Kulübümle anlaşırsanız neden olmasın" sözleriyle transfere açık kapı bıraktığı öğrenildi. Böylece transferin gerçekleşmesi için gözler oyuncunun kulübü Frankfurt ile yapılacak görüşmelere çevrildi.

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