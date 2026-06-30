Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu! SSK Bağ-Kur Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

SADECE MAAŞLAR DEĞİL, SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK Temmuz zammı yalnızca memur ve emeklileri ilgilendirmiyor. Memur maaş katsayısındaki artış, çok sayıda sosyal destek ödemesini de doğrudan etkileyecek. YILLIK ENFLASYONDA SINIRLI GERİLEME BEKLENTİSİ Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,04’lük artışın gerçekleşmesi durumunda, mayıs ayında yüzde 32,61 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17’ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29 olarak hesaplandı. Bu tablo, yılın ikinci yarısında fiyat artışlarının seyri kadar maaşların alım gücü üzerindeki etkisini de yeniden gündeme taşıyor.