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Ekonomi
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Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu! SSK Bağ-Kur Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

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Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu! SSK Bağ-Kur Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısının kilitlendiği temmuz zammı için geri sayım sürerken, piyasanın haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak? SSK Bağ-Kur emeklisi kim ne kadar maaş alacak?

#1
Foto - Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu! SSK Bağ-Kur Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

Yılın ikinci yarısında milyonlarca hanenin bütçesini doğrudan şekillendirecek olan temmuz maaş zammı maratonunda gözler 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’a çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesinde, piyasaların zam oranlarına dair projeksiyonları netleşti. İlk 5 aylık resmi verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme farkıyla birlikte yüzde 12,41'lik artış şimdiden garanti altına alınmıştı.

#2
Foto - Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu! SSK Bağ-Kur Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

Türkiye’de milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısının beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak son veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu kesinleşecek ve memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranları netleşmiş olacak. Yılın ilk 5 aylık döneminde oluşan enflasyon tablosu, maaş artışlarına ilişkin güçlü bir işaret verdi. Mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61’lik artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklileri tarafında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplandığında 5 aylık artış oranı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.

#3
Foto - Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu! SSK Bağ-Kur Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

SON SÖZÜ HAZİRAN ENFLASYONU SÖYLEYECEK Temmuz ayında maaşlara yansıyacak nihai oran için tek eksik veri haziran ayı enflasyonu olacak. TÜİK’in açıklayacağı veri, özellikle emeklilerin kök aylıkları, memur maaş katsayıları, memur emeklisi aylıkları ve sosyal yardım ödemeleri açısından belirleyici rol oynayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon oranı kadar zam alacak. Bu nedenle haziran ayı verisinin eklenmesiyle emekli zammı doğrudan ortaya çıkacak.

#4
Foto - Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu! SSK Bağ-Kur Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

Memur ve memur emeklilerinde ise hesaplama farklı işliyor. Bu grupta toplu sözleşmeden gelen yüzde 7’lik ikinci yarı zammına, enflasyon farkı da ekleniyor. İlk 5 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,41 olarak hesaplandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla bu oran yukarı yönlü güncellenecek.

#5
Foto - Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu! SSK Bağ-Kur Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE ZAM ORANI DEĞİŞECEK AA Finans’ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayı enflasyon beklenti anketinde, aylık enflasyon tahmini yüzde 1,04 oldu. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 17,81’e çıkması bekleniyor. Aynı senaryoda memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 13,57 seviyesine yükselecek. Böylece maaşlarda yılın ikinci yarısı için uygulanacak yeni oranlar, milyonlarca hanenin gelir hesabını doğrudan değiştirecek.

#6
Foto - Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu! SSK Bağ-Kur Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

YILLIK ENFLASYONDA SINIRLI GERİLEME BEKLENTİSİ Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,04’lük artışın gerçekleşmesi durumunda, mayıs ayında yüzde 32,61 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17’ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29 olarak hesaplandı. Bu tablo, yılın ikinci yarısında fiyat artışlarının seyri kadar maaşların alım gücü üzerindeki etkisini de yeniden gündeme taşıyor.

#7
Foto - Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu! SSK Bağ-Kur Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

SADECE MAAŞLAR DEĞİL, SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK Temmuz zammı yalnızca memur ve emeklileri ilgilendirmiyor. Memur maaş katsayısındaki artış, çok sayıda sosyal destek ödemesini de doğrudan etkileyecek. YILLIK ENFLASYONDA SINIRLI GERİLEME BEKLENTİSİ Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,04’lük artışın gerçekleşmesi durumunda, mayıs ayında yüzde 32,61 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17’ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29 olarak hesaplandı. Bu tablo, yılın ikinci yarısında fiyat artışlarının seyri kadar maaşların alım gücü üzerindeki etkisini de yeniden gündeme taşıyor.

#8
Foto - Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu! SSK Bağ-Kur Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

SADECE MAAŞLAR DEĞİL, SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK Temmuz zammı yalnızca memur ve emeklileri ilgilendirmiyor. Memur maaş katsayısındaki artış, çok sayıda sosyal destek ödemesini de doğrudan etkileyecek. 5 aylık verilere göre tablo büyük ölçüde şekillenmiş olsa da, milyonların beklediği kesin oran için son viraj cuma günü dönülecek. Haziran enflasyonu beklentilere paralel gelirse emeklilerde zam oranı yüzde 17,81’e, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 13,57’ye ulaşacak.

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Yorumlar

hasan

NE SÖYLESEK NE ANLATSAK FAYDA YOK TEK BİLDİĞİMİZ HAYAT ŞARTLARI VE SSK BAĞKUR EMEKLİSİ PERİŞAN GERÇEK BU YAPACAK BİR ŞEY VARMI?? BU EMEKLİ MAAŞ SENDUROMUNU YETRSİZLİĞİNİ MAHALLEDEKİ ÇOCUKLAR BİLE BİLİYOR...ALLAHTAN HAYIRLISI DİYELİM. NE DİYELİM.....
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