Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu! SSK Bağ-Kur Emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

Türkiye’de milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısının beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak son veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu kesinleşecek ve memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranları netleşmiş olacak. Yılın ilk 5 aylık döneminde oluşan enflasyon tablosu, maaş artışlarına ilişkin güçlü bir işaret verdi. Mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61’lik artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklileri tarafında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplandığında 5 aylık artış oranı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.