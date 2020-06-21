  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

MSB görüntüleri paylaştı: Komandolarımız 40 kiloluk çantalarla operasyon için sınır ötesine geçti

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp, Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:20:00 -

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi.

Paylaşılan videoda komandoların hazırlıkları ve "Komando Andı"nı okudukları anlar yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

midyat'lı

ALLAH yardımcınız olsun ayaklarınıza taş deymesin amin
  • Yanıtla

Ferudun

EY SANLI ORDU EY SANLI ASKER
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı