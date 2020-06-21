MSB görüntüleri paylaştı: Komandolarımız 40 kiloluk çantalarla operasyon için sınır ötesine geçti
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp, Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi.
Paylaşılan videoda komandoların hazırlıkları ve "Komando Andı"nı okudukları anlar yer alıyor.