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Gündem MSB duyurdu! Türkiye ve ABD'den ortak askeri hamle
Gündem

MSB duyurdu! Türkiye ve ABD'den ortak askeri hamle

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusu Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 13:14:00 - 2021-03-16 13:33:11
MSB duyurdu! Türkiye ve ABD'den ortak askeri hamle

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları Doğu Akdeniz’de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik’in ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından firkateynler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yapılacak.

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