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Yaşam MSB duyurdu! Toprağa gömülü halde bulundu
Yaşam

MSB duyurdu! Toprağa gömülü halde bulundu

Yeniakit Publisher
2023-06-04 19:41:00 -
MSB duyurdu! Toprağa gömülü halde bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Operasyonu çerçevesinde Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kahraman Mehmetçiklerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirdi”


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