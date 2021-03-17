MSB duyurdu! Teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, komandolarımızın Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 YPG/PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.