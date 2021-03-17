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Gündem MSB duyurdu! Teröristler öldürüldü
Gündem

MSB duyurdu! Teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, komandolarımızın Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 YPG/PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 11:53:00 - 2021-03-17 12:48:59
MSB duyurdu! Teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.

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