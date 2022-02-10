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Gündem MSB duyurdu! İşte 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Gündem

MSB duyurdu! İşte 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü tarafından 1 Ocak’tan itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırıları ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin verileri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 18:02:00 -
MSB duyurdu! İşte 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı

YENİ AKİT / ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü tarafından 1 Ocak’tan itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırıları ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin verileri paylaştı.

MSB resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriye'de 01 Ocak’tan itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 102 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. Kahraman Komandolarımızın anında müdahalesi ile 272 terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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