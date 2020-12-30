  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 10 terörist öldürüldü
Gündem

MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 10 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:01:00 - 2020-12-30 16:28:45

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Dün de 3 terörist etkisiz hale getirilmişti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan kahraman komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı
Teknoloji

Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı

Türkiye'nin ilk Milli SİHA'larını yapan BAYKAR'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda Akıncı TİHA'nın yeni motoru ortaya çıktı...
İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti
Siyaset

İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı en kötü 3 şeyi anlattı. İmamoğlu, hatalarının ol..
Hizmette sonuncu, reklamda birinci
Gündem

Hizmette sonuncu, reklamda birinci

Salgın döneminde kaynak olmadığı gerekçesiyle hastane yolunu yapmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun,..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay