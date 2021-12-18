MSB duyurdu! 7 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı 'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."