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Gündem MSB duyurdu! 7 terörist öldürüldü
Gündem

MSB duyurdu! 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 16:14:00 -
MSB duyurdu! 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı 'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."

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