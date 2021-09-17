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Gündem MSB duyurdu! 6 hain etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB duyurdu! 6 hain etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 10:15:00 - 2021-09-17 10:34:46
MSB duyurdu! 6 hain etkisiz hale getirildi

Türkiye’nin nokta atışı operasyonları hain terör örgütüne nefes aldırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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