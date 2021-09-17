MSB duyurdu! 6 hain etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye’nin nokta atışı operasyonları hain terör örgütüne nefes aldırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadelerine yer verildi.