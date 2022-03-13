  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB, “Cinnah-2022” tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu
Gündem

MSB, “Cinnah-2022” tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu

Pakistanlı misafir askerî personelin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı (Cinnah-2022) başarıyla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2022-03-13 14:48:00 - 2022-03-13 14:59:32

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı 'Cinnah-2022'nin başarı ile tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pakistanlı misafir askerî personelin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı (Cinnah-2022) başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda, ayrıca tatbikattan nefes kesen görüntülerin bulunduğu bir video klip de yer aldı.

Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak

Gündem

Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay