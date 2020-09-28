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Gündem MSB açıkladı: Kuzey Irak'ta 5 terörist daha teslim oldu
Gündem

MSB açıkladı: Kuzey Irak'ta 5 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonların netice verdiğini söyleyerek 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:57:00 - 2020-09-28 17:08:06
MSB açıkladı: Kuzey Irak'ta 5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.. Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta kararlı süren operasyonlar neticesinde 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. 

5 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken bir yandan da PKK'da çözülmeler hızla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde de PKK terör örgütünden birçok terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

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