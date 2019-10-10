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MSB açıkladı: 181 hedef ateş altında

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldığı bildirildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 01:02
MSB açıkladı: 181 hedef ateş altında

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" denildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 00:18
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Milli Savunma Bakanlığı

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