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Gündem MSB açıkladı! 11 hain etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB açıkladı! 11 hain etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 11:04:00 - 2021-09-23 11:23:20
MSB açıkladı! 11 hain etkisiz hale getirildi

Hain terör örgütü PKK ve işbirlikçileri Türkiye'nin operasyonları karşısında nefes alamıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı: Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.

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Yorumlar

Ahmet KURT

darısı geride kalanlara. hepsini yok edene kadar devam.
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b

vur mehmedim vur
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