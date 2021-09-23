MSB açıkladı! 11 hain etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Hain terör örgütü PKK ve işbirlikçileri Türkiye'nin operasyonları karşısında nefes alamıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı: Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.