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MSB acı haberi verdi: Bir askerimiz şehit oldu
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Gündem MSB acı haberi verdi: Bir askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi verdi: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'deki kalleş saldırıda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 01:07:00 -
MSB acı haberi verdi: Bir askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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