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Gündem MSB acı haberi verdi: 2 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi verdi: 2 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer ve Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 00:56:00 -
MSB acı haberi verdi: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 askerin şehit, 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.

 

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.

Uzman Çavuş Demir'in (34), Ordu'daki ailesine şehadet haberi ulaştı

Şehit Demir'in, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce acı haber verildi.

Şehidin babası Yaşar, annesi Suriye ve aile üyelerini, askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Ailenin 5 çocuğundan biri olan şehidin, Seda Demir ile evli olduğu, Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Şehit Demir'in cenazesinin, bugün ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından İnkur Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından, "Pençe-Kilit Harekatında K. Irak'ta alçak bölücü terör örgütlerince yerleştirilen EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Ordu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine, milletimize sabır ve baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise paylaşımında, şehit olan Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dileyerek, "Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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