  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük Birlik lideri Destici'den hükümete flaş teklif! Açık açık duyurdu

Asgari ücretle ilgili flaş gelişme! 2024’ten itibaren uygulanacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti: Kutsal kitabım yakılırken sessiz kalamadım

İmamoğlu koltuk peşinde koşarken İstanbul bataklığa sürükleniyor! Bakımsız 1850 İETT aracı arızalandı

Meral Akşener'in ihracını istediği Ethem Baykal "atom bombası" gibi belgeleri açıkladı! En fazla İYİ Parti içerisinde FETÖ'cü var

Medya skandalı! Tetikçi Yılmaz Özdil işkence manşetinden dolayı özür dilemedi!

Saadetliler kimlerle yol yürüdüklerini gözden geçirsin! Eşcinsellik bir yana pedofiliye de başladılar!

Birbirine giren FETÖ'cüler sinirlenince öyle sırları paylaştı ki... "Gülen iade edilebilir"

CHP'lilere protesto şoku: Umduklarını bulamayınca parmak salladılar! Elini indir bana bağırma

Uzmanlar uyardı, korkunç açıklama: Devam ederse bu kez nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir iddiası! Yol açıyor
Gündem MSB acı haberi duyurdu! O askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! O askerimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-29 15:23:00 -
MSB acı haberi duyurdu! O askerimiz şehit oldu

MSB:"2018 yılında, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi olan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB:"2018 yılında, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi olan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23