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Gündem MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in vazife esnasında ansızın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadet mertebesine ulaştığını duyurdu. Acı haber baba ocağına ve tüm yurda kor gibi düşerken, asil milletimiz yasa boğuldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edildiğini ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim'de şehit olduğunu açıkladı.

GÖREV ESNASINDA RAHATSIZLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güneş'in görev esnasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye sevk edildiği belirtildi.

MSB açıklamasında, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim'de şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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