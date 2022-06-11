MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu ve 3 askerin yaralandığını açıkladı.
Hastanede şehit düştü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKK'lı teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.
Acı haber ailesine ulaştı
Şehit Özer'in acı haberi, Balkar Beldesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet ve annesi Medine Özer'in yaşadığı mahalleye Türk bayrağı asıldı.