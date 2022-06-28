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Yaşam MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var
Yaşam

MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 18:06:00 - 2022-06-28 19:46:36
MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bir askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın şehit olduğu belirtildi.

MSB'den baş sağlığı mesajı

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı

 

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