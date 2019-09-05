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MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri, üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdi"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:12
MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri, üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdi"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi" denildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:12
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