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Sağlık mRNA aşısı nedir? | mRNA aşısı daha önce kullanıldı mı?
Sağlık

mRNA aşısı nedir? | mRNA aşısı daha önce kullanıldı mı?

mRNA aşısı özelliği | Koronavirüs salgınında aşılanma son derece önemli. Bilim insanları algının sona ermesi eski normallere dönebilmek için toplumların yüzde 70'inin aşılanmış olması gerektiğini belirtiyor. Türkiye ile BioNTech arasında aşı anlaşması yapıldı. Söz konusu aşının mRNA aşısı olduğu sık sık dile getiriliyor. Peki, mRNA aşısı nedir?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:44:00 -
mRNA aşısı nedir? | mRNA aşısı daha önce kullanıldı mı?

Prof Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği ‘BNT162b2’ isimli aşı önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek. Ardından aşılama çalışmaları başlayacak. Vatandaşlar ise söz konusu aşı için kullanılan mRNA aşısının ne olduğunu ne işe yaradığını araştırıyor. Peki, mRNA aşısı daha önce kullanıldı mı?

mRNA aşısı nedir? | mRNA aşısı daha önce kullanıldı mı?

Uzmanlar mRNA aşısının yeni bir teknoloji olduğunu ancak çalışmaların 12-13 senedir devam ettiğini belirtiyor. mRNA teknolojisi ilk kez koronavirüs salgınında kullanılmaya başlandı.

RNA nedir?

Ribo Nükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir. Her nükleotit bir azotlu baz, bir riboz şeker ve bir fosfattan oluşur. RNA pek çok önemli biyolojik rol oynar, DNA'da taşınan genetik bilginin proteine çevirisi ile ilişkili çeşitli süreçlerde de yer alır.

mRNA nedir?

mRNA; mesajcı RNA ya da Messenger RNA'nın kısaltmasıdır. Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.  Kısacası bu aşıda ölü virüs kullanılmıyor. Aşı içeri sayesinde hücrelere söz konusun virüsün neye benzediğini öğretiyor.

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