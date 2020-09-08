mp3 indir dinle

Daha hızlı ve daha basit bir şekilde hemde ücretsiz olarak yeni şarkılar, mp3 ve mp4 formatında mobil üzerinden reklamsız ve kesintisiz olarak mp3 formatında indirebilirsiniz. Youtube üzerinden mp3 olarak bilgisayarlarına ya a telefonlarına müzik indirmek isteyenler mp3 müzik indirmenin nasıl yapılacağını merak ediyor. Youtube’da istediğiniz müziği Mp3 indirip dinleyebilirsiniz. Bunun için izlenmesi gereken yolu sizlerle paylaşalım. Youtube’da girilir ve indirmek istenilen video seçilir. mp3 indirmek istediğinizi videoyu açın ve videonun linkini kopyalayın ve MPP Youtube dönüştürücü uygulaması olan sitede Youtube videosunun linkini yapıştırın yazan kısmı eleyin Youtube mp3 dönüştürmek için tıklayın ve indir deyin. Youtube videosu mp3 formatına çevirme işlemi sadece saniyeler içinde olduğunu göreceksiniz. İndireceğiniz müzik mp3’e dönüştürüldükten sonra dosyayı indir deyip Youtube müzik videosunu mp3 olarak telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

mp3 dönüştürücü Youtube indir nasıl yapılır?

Pek çok müzik ve video formatı mevcut. Bazı cihazlar her formatta dosyayı açamıyor. Bu sebeple mevcut videoların formatlarını değiştirmeniz gerekebilir. Youtube videosu indirmek istiyorsanız; indime işlemini yapacağınız sitelerde size görüntüyü hangi formatta indirmek istediğiniz soruluyor. Böylelikle arzu ettiğiniz formatta video indirmiş olursunuz. mp3 dönüştürücü youtube indir nasil yapilir?

Youtube üzerinden hızlı bir şekilde mp3 nasıl indirilir? Yine müzik hayranları tarafından sıklıkla sorulan sorular arasında. Youtube’dan hızlı ve kolay bir şekilde mp3 indirmek için Youtube’a girilir. Youtube girildikten sonra sağ üst köşede … (üç nokta) tıklanır. Üç nokta tıkladıktan sonra Ayarlar seçilir. Gelinen bölüm uzantılardır. Geliştirici modu aktif etmeyi unutmamak gerekir. Sonda dönüştürmek istediğiniz dosyayı sürükle bırak yöntemiyle Chrome bırakabilirsiniz. Kısa süre zarfında uzantılar bölümüne dosyanızın eklendiğini göreceksiniz. Youtube üzerinden herhangi bir şarkı açabilirsiniz. Seçtiğiniz şartının indirildiğini göreceksiniz. download demek için tıklayabilirsiniz. Şarkının MP3 olarak indiğini göreceksiniz.

Videoyu sese nasıl çevirebilirim?

Bunun olması sizin faydanıza olacaktır. Bu olayı başka bir yöntem ile de yapmak mümkün. Bunun için videonun üzerindeyken sağ tıkladıktan sonra yeniden adlandır seçeneğini tıkladıktan sonra mp4 yerine mp3 yazıldıktan sonra kaydet denilmesi durumunda bu videoyu ses dosyasına çevirdiğini göreceksiniz.

Bu yöntem kullanılsa da pek verim arz etmeyebilir bunun yerine şu yöntemi denemekte fayda vardır. İlk önce VLC media player açınız. VLC media player açıldıktan sonra sol üst kısımda ORTAM diye bir menü bulunmakta.

Bu ORTAM menüsüne tıklanır. Buradaki seçenekler arasında dönüştür kaydet kısmı görülecektir. Dönüştür Kaydet kısmına tıklanılır. Burada ekle deyip videonuzu aktarabilirsiniz. Ya da masa üstünde bulunan dönüştüreceğiniz videonuzu sürükle bırak yöntemiyle de yapabilirsiniz.

Bundan sonra yapacağınız işlem altta DÖNÜŞTÜR KAYDET kısmını tıklamak olacaktır. Açılan pencerede DÖNÜŞTÜR kısmı seçili olması gerekir. Profil kısmında ise Audi MP3 seçilir.

Profil kısmına Audi mp3’ü seçtikten sonra hedef dosya kısmına masa üstünü ismi belirlendikten sonra kaydet denilir. Daha sonraki süreç ise Başlat seçeceği tıklanır.

Artık masa üstünüzde vidounuzdan görüntü arındırılmış olarak ses elde edilmiş olundu.