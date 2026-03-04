Mozaik sanatıyla hayata tutundu! Ürettiklerini dünyaya satmayı hedefliyor

Ankara’da kendi atölyesinde mozaik sanatıyla dekoratif objeler üreten Serra Hale Özkan, el emeği ürünlerini e-ticaret aracılığıyla uluslararası pazara taşıyarak dünyanın farklı ülkelerindeki müşterilere ulaştırmayı amaçlıyor.

AA muhabirinin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için hazırladığı, "Üretimle Güçlenen Kadınlar" başlıklı dosya haber kapsamında derlediği bilgilere göre, mozaik sanatıyla duvar tipi süs, ayna, aydınlatma ve mumluk gibi dekoratif ürünler hazırlayan Özkan, e-ticaretle dünyaya açılmayı hedefliyor.

Bağımsız üreticilerin ve küçük işletmelerin el yapımı, vintage veya kişiye özel ürünlerini pazarladığı küresel bir çevrim içi platform üzerinden satış yapmayı amaçlayan Özkan, Ankara'daki atölyesinde üretime devam ediyor.

Zor süreçleri üreterek aştı

Özkan, yaptığı açıklamada, yaklaşık 17 yıl önce babasının vefatından sonra yaşadığı buhran döeminin ardından, eşinin desteğiyle mozaik sanatıyla tanıştığını anlattı.

Büyük bir keyifle üretime başladığını dile getiren Özkan, çocuğu olduktan sonra üretime ara verdiğini söyledi.

Üst üste yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle severek yaptığı bu sanata uzun süre devam edemediğini ve depresyon sürecinden geçtiğini belirten Özkan, ailesinin ve terapi desteğinin ardından kendisini iyi hissetmeye başlayarak, üretime kaldığı yerden devam ettiğini aktardı.

Üretime katkı sağlama düşüncesinin, zor süreçleri aşmasına destek verdiğini ifade eden Özkan, "Yıllardır kendim için hiçbir şey yapmadığımı fark ettim, işte o zaman tekrar mozaik aklıma geldi. Malzemelerimi tekrar çıkardım, uzun bir süre üretim yapmak için küçük bir yer aradım, bulamadım. Önce eşimin OSTİM'deki demir atölyesine taşındım, 2-3 ay orada çalıştım. Bu sürede tekrar elmas tutmayı, derz yapmayı hatırladım." dedi.

Özkan, yakın zamanda da kendi atölyesini kiralayarak, üretimini sürdürdüğünü ve çok çeşitli motifleri mozaikle ürünlere işlediğini bildirdi.

Mozaik sanatının incelikleriyle ürettiği ürünleri, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda alıcısıyla buluşturmayı hedefleyen Özkan, e-ticaretle dünyaya açılmayı amaçladığını kaydetti.

El işi ürünlere özellikle Avrupa ülkelerinin çok rağbet gösterdiğine dikkati çeken Özkan, el yapımı malzemelerin satışının yapıldığı küresel bir e-ticaret platformu üzerinden, ürünlerini dünyanın her yerine ulaştırmayı istediğini vurguladı.

KOSGEB başvurusu yapacak

Son yıllarda hızla ilerleyen e-ticaretle, küresel pazarlara ürün ulaştırmanın önemine işaret eden Özkan, e-ticarete girişte önemli desteklerin sağlandığını ve bir üretici olarak bunların artırılmasını beklediğini dile getirdi.

Özkan, işletmelerin ihracata adım atarken en büyük isteğinin kredi desteklerinin artırılması, bürokratik işlemler ve masrafların azaltılması olduğunu aktardı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'nin (KOSGEB) güzel destekler sunduğunu, bundan yararlanmak için başvuru yapacağını bildiren Özkan, "Özellikle kadınlar, iş yeri açma konusunda erkeklere göre daha çekingen olabiliyor. Bu nedenle maddi anlamda desteğe daha fazla ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Kadınların üretime katkı sağlamasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Özkan, "Ben yıllarca kendi potansiyelini evde oturarak harcamış biriyim, bu en sonunda beni depresyona soktu, üretmek en güzeli. Yani illa ticari kazanç için değil ama bir amaç edinmek, bir konuda kendine alan oluşturmak kadınlar için çok önemli. Tabii ki karşılığı maddi olarak geri dönerse, bu çok daha iyi bir şey. Sosyal medyada başlarının hayatını gözetlemek, sizin hayatınızdan çalıyor. Kendinize vakit ayırıp, bir şeyler üretmek çok daha iyi." ifadelerini kullandı.