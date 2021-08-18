Moussa Dembele kariyeri | Moussa Dembele kaç yaşında hangi takımda oynuyor?
Fenerbahçe Moussa Dembele ile anlaştı mı? Fenerbahçe Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlıklarının ardından forvet transferine hız verdi. Sarı-lacivertli kulübün Moussa Dembele konusunda mutlu sona yaklaştığı ileri sürüldü. Futbolseverler ise Moussa Dembele'nin kim olduğunu, kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Moussa Dembele kimdir?
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun'da sakatlar kervanına katıldı. Hal böyle olunca Fenerbahçe, forvet transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan ilk isim ise Dembele oldu. Peki, Moussa Dembele kimdir?
Moussa Dembele kariyeri | Moussa Dembele kaç yaşında hangi takımda oynuyor?
Moussa Dembele 12 Temmuz 1996'da dünyaya geldi. Forvet mevkiinde görev alan Moussa Dembele altyapı kariyerine 2002'de başladı. 2004-2012 yıllarında PSG altyapısında top koşturan Moussa Dembele, 2012'de İngiliz ekibi Fulham'a transfer oldu. Moussa Dembele, 2013'te Fulham'da A Takıma yükseldi. Fulham'da 3 sezon kalan Moussa Dembele 64 maçta 19 gol atıp 9 asist yaptı.
Moussa Dembele 2016'da Celtic'e imza attı. Burada 94 maça çıkan Fransız futbolcu, 51 gol kaydetti.
2018 yılında Moussa Dembele, Celtic'ten Lyon'a 22 milyon Euro'ya tranfer oldu. Fransız ekibiyle 110 maça çıkan Moussa Dembele 45 gol atıp 13 asist yaptı.
Moussa Dembele, 2021 yılının ocak ayında Atletico Madrid'e kiralandı. Atletico formasıyla 7 maça çıkan Moussa Dembele gol kaydedemedi.
Fransız futbolcunun, Lyon ile sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek.