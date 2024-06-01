Mourinho’nun özel talebi ortaya çıktı! “Sakın satmayın”

Fenerbahçe’de bu sezon toplanan rekor puana rağmen elde edilen ikinciliğin ardından yeni sezon için ilk hamle dün gerçekleşti. Sarı-lacivertli takımda mevcut yönetim adına Jose Mourinho ile görüşen Sportif Direktör Mario Branco her sorunu aştı ve Portekizli dünyaca ünlü teknik direktöre iki yıllık sözleşmeye ikna etmeyi başardı.

Aslında bu anlaşma beklenen bir durumdu. Çünkü Jose Mourinho hem Başkan Ali Koç’un hem de aday Aziz Yıldırım’ın listesindeki ilk isimdi. İki adayın da yolu Portekizli hoca da kesişirken görüşmelerin ardından, Koç ve yönetimi son hamleyi yaptı ve anlaşma sağlandı.

Jose Mourinho’nun bugün Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izleyeceği, ardından ise kolları sıvayarak Fenerbahçe için yeni sezon çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Avrupa basını Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki sözleşmesinin 2 sezon geçerli olacağını ve Portekiz Milli Takımına gitmesine izin verecek bir maddeye sahip olacağını yazdı.

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Mourinho; Portekizce, İngilizce, İspanyolca, Katalanca, İtalyanca ve Fransızca konuşabiliyor. Bu da tecrübeli çalıştırıcının, oyuncularıyla olan iletişiminde ona kolaylık sağlıyor. Kendisine ‘çevirmen’ diyenlere tepki gösteren Mourinho bu konuda, “Benim altı dil konuşabiliyor olmam beni çevirmen yapmıyor. Ama iletişim kurabilmem konusunda bana yardımcı oluyor” diye konuşmuştu. Ayrıca Mourinho 2009’da Lizbon Teknik Üniversitesi’nden profesyonel futboldaki başarılarından dolayı doktora derecesi aldı.

Jose Mourinho hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kanadıyla görüşme yaparken, Fenerbahçe’nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Fred ve Dzeko’yu arayarak bilgiler aldığı öğrenildi.

Mourinho'nun ayrıca son kararını vermeden önce Fenerbahçe’yi çalıştıran isimlerden biri olan Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi. Başarılı teknik direktörün ‘evet’ demesindeki en önemli detaylardan birinin de bu görüşmeler olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe’nin maçlarını takip eden Jose Mourinho'nun, Branco ile yaptığı görüşmelerde "Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Seçim çalışmalarını sürdüren ve üyelerle bir araya gelen Başkan Ali Koç’un da son günlerde “İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Birçok oyuncumuzu isteyen kulüpler var. Bu oyuncularımıza astronomik bir teklif gelmezse kalacaklar” demesi de Portekizli çalıştırıcının bu isteğini doğruladı.

Futbolun tarihinin önemli isimlerinden olan ve sayısız başarılar kazanan Jose Mourinho görev yaptığı kulüplerde, ayrılıklarından adeta bir servet kazandı. Son olarak Roma’dan 3.5 milyon euro tazminat alan alıştırıcının daha önce görev yaptığı takımlardan da kazandığı tazminatlar dikkat çekti. Mourinho, 2007’de Chelsea’den 20.9 milyon euro, 2013’te Real Madrid’den 19.7 milyon euro, 2015’te yeniden Chelsea’den 14.7 milyon euro, 2018’de Manchester United’dan 19.7 milyon euro ve 2021 yılında Tottenham Hotspur’dan 20.9 milyon euro kazanmıştı.

Kaynak: Fanatik