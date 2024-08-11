Mourinho'dan genç oyuncuya övgü dolu sözler

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.

Maçın ardından Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"Bugün olmayan tek şey gollerdi" diyerek sözlerine başlayan Mourinho, "İlk 60-65 dakikadaki oyunumuza bakınca sonuç farklı olmalıydı. Çok pozisyon kaçırdık. Final bölgesinde, 3. bölgede doğru şeyleri yapamadık teknik anlamda. Maç boyunca dominant olan bizdik. Daha farklı bir sonucu hak ediyorduk. Belli dakikadan sonra fiziksel olarak düştük. Maximin ve İrfan 90 dakika oynayacak durumda değil. Orta sahada sürekli İsmail ve Szymanski ile oynuyoruz. İstemediğimiz bir şeydi ama fiziksel olarak düşüş yaşadık. Çok hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Sonuca bakınca daha da fazlasını hak ediyorduk." dedi.

DİKKAT ÇEKEN BARTUĞ ELMAZ SÖZLERİ

Jose Mourinho konuşmasına şöyle devam etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bir pozisyonda elinizde 2 oyuncu olunca değişiklik yapmak kolay, Dzeko yerine En-Nesyri giriyor. Bazı durumlarda adaptasyon gerekiyor. Szymanski orta sahada oynadı, normalde daha ofansif bir oyuncu. Bartuğ girdi sonra, Türk futbolu için iyi bir şey bu, iyi bir genç oyuncu, onlara süre vermekten korkmuyoruz. Daha fazla süre alacak. Oğuz ve Yusuf da var elimizde. Fenerbahçe için çalışıyorum ama endirekt olarak Türk futbolu için de çalışıyorum."