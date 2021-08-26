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Spor Mourinho'dan dikkat çeken açıklama: Trabzonspor bu turnuvada oynamamalı
Spor

Mourinho'dan dikkat çeken açıklama: Trabzonspor bu turnuvada oynamamalı

Trabzonspor'u UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 3-0'lık skorla turnuva dışına iten Roma'nın teknik direktör Jose Mourinho, 'Trabzonspor gibi bir takımın bu turnuvada oynamamalı' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 23:29:00 -
Mourinho'dan dikkat çeken açıklama: Trabzonspor bu turnuvada oynamamalı

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Bordo-mavililer hakkında övgü dolu sözler kullanan Jose Mourinho "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var. Çok daha iyi seviyelerde oynamaları gerekiyor." dedi.

Jose Mourinho ayrıca "Trabzonspor iyi oynadı ama turu biz geçtik. Onları da tebrik ederim. Rui Patricio da geçit vermedi." açıklamasını yaptı.

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