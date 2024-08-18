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Spor Mourinho'dan beraberlik açıklaması: Sadece rakibe karşı mücadele etmedik
Spor

Mourinho'dan beraberlik açıklaması: Sadece rakibe karşı mücadele etmedik

Yeniakit Publisher
2024-08-18 01:12:00 -
Mourinho'dan beraberlik açıklaması: Sadece rakibe karşı mücadele etmedik

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk olduğu Göztepe ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yaşanan puan kaybıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yaşanan puan kaybıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ve Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko (penaltı) ve En Nesyri attı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

“Zor bir maçtı ama aynı zamanda bariz bir şekilde 2-0’la bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarıya başladıktan sonra da aslında maçı bitirecek üçüncü golü atacak pozisyonlar yakalamıştık fakat daha sonra oyunun duygu durumu, sıcaklığı değişti. Aslında onları yapabileceğini bildiğimiz bir durumdan gol –korner golü- yedik. Ondan sonra maç zaten ortada oldu. Sadece rakibe karşı değil aynı zamanda atmosfere karşı da mücadele etmemiz gerekti çünkü ev sahibi takım için çok büyük itici güç oldular. Üçüncü golü bulamadık. Cenk Tosun ile girmiş olduğumuz bir net bir pozisyon vardı, Dzeko birkaç santim gerisinde kalmıştı. Sonra da maçın son aksiyonunda beraberliği yakaladılar. Orada düşündüğüm şey şuydu; iPad’ten izlediğim bazı görüntüler vardı ve devre arasında bunları oyunculara göstermem gerekiyordu. O görüntülerin hangilerinin olacağını seçmem gerekiyordu. Dolayısıyla birkaç dakikaya ihtiyacım vardı, onu hazırlamak için içeriye girmiştim.”

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