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Spor Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında hakemle burun buruna geldi
Spor

Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında hakemle burun buruna geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-11 00:49:00 -
Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında hakemle burun buruna geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakemle tartıştı.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'deki ilk maçında hakem kararlarına tepki gösterdi.

MOURINHO'NUN YARDIMCISI SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı kullandığı taç atışının tekrarlattırılması sonrası teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti oldukça sinirlendi. İtirazlar sonucu Foti sarı kart gördü.

MOURINHO'YU SİNİRLENDİREN DETAY

'nun hakem Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarına tepki gösterdiği görüldü. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile birlikte yardımcılarının da kulübede önde gözükmesi nedeniyle itirazlarda bulunduğu öğrenildi.
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İşte o anlar;

 

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