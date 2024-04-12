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Yerel Motosikletli genç 150 metre sürüklenip can verdi
Yerel

Motosikletli genç 150 metre sürüklenip can verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-12 10:53:00 -

Bartın'da motosikletli kurye Ömer Özyapı, hızla giderken kaldırıma çarpıp 150 metre sürüklendi. 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bartın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bartın-Karabük kara yolu Çaydüzü Mahallesi mevkisinde Ömer Özyapı'nın (24) kullandığı 33 EDD 07 plakalı motosiklet, kaldırıma çarparak yaklaşık 150 metre sürüklendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, Ömer Özyapı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Ömer Özyapı’nın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. 

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Olay yerinde çok sık kaza meydana geldiğini söyleyen mobilya dükkanı sahibi Ertan Bakır ise tedbir alınmasını istedi.

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Vahap Kalyoncu

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