Motosikletle erik bahçesine savruldu: Hastaneden acı haber geldi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin’in Silifke ilçesinde kontrolden çıkarak bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü, meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
Haşim Diniz'in kullandığı 33 KEA 73 plakalı motosiklet, D-400 kara yolunun Keben Mahallesi yakınında erik bahçesine savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Diniz, ambulansla kaldırıldığı Silifke Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Diniz'in cenazesi morga konuldu.