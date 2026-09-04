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Gündem Motosikletinde yılan şoku: Sürücü gözlerine inanamadı!
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Motosikletinde yılan şoku: Sürücü gözlerine inanamadı!

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Motosikletinde yılan şoku: Sürücü gözlerine inanamadı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosiklete giren yılan, sürücüsüne tedirginlik yaşattı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yakaladığı yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü Ömer İ., motosikletinde yılan olduğunu fark edince önce korktu daha sonra şaştı kaldı. Ne yapacağını bilemeyen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, motosikleti kontrol ederek yılanın bulunduğu yeri tespit etti.

İtfaiye ekiplerinin dikkatli çalışması sonucunda yılan motosikletten çıkarıldı. Ekipler tarafından alınan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, motosikletten çıkan yılan çevrede kısa süreli panik ve korkuya neden oldu.

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