Motosikletin çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti
Isparta’da motosikletin çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Bektaş Ö.'nün kullandığı 37 ABF 477 plakalı motosiklet, Çünür Mahallesi'nde ana cadde üzerinden yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet (70) ve Kıymet Saraç (67) çiftine çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası sağlık görevlileri Saraç çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Motosikletin çarptığı yaşlı çift yaşamını yitirdi Acı detay...
Kazada ağır yaralanan sürücü Ahmet Bektaş Ö. ise ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çiftin cenazesi incelemenin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sonrası olay yerinde savcı ve polis incelemelerde bulundu. Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin bayramda gelecek çocukları için alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.