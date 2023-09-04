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Yerel Motosiklet uçuruma yuvarlandı!
Yerel

Motosiklet uçuruma yuvarlandı!

Yeniakit Publisher
2023-09-04 15:43:00 -
Motosiklet uçuruma yuvarlandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanan motosikletteki 2 kişi ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanan motosikletteki 2 kişi ölü bulundu.

HAMZA DURMAZ- Antalya'da Salih Çeker'in (29) kullandığı, Can Başol'un (21) yolcu olarak bulunduğu motosiklet, dün Alanya ilçesi Gümüşgöze Mahallesi Geçitbaşı mevkisinde yaklaşık 7 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çeker ve Başol'dan haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Alanya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli bir personel, ormanlık alan kontrolü sırasında kaza yerini fark etti. Ekipler, uçuruma yuvarlanan motosikletteki Çeker ve Başol'un yaşamlarını yitirdiğini belirledi.
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