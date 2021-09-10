Motosiklet terörü ne zaman son bulacak? Kaldırımda bile yayaya rahat yok

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Trafiğin altını üstüne getiren bazı motosikletli magandalar, akan trafikte makas atmak, tek tekerlek üzerinde gitmek, yola ters yönden girmek gibi çeşitli kural ihlalleri ile insan hayatını tehlikeye sokarken bir yandan da yayalara ayrılan kaldırımları işgal etmeyi sürdürüyor.

Pandemi ile daha da arttılar

Motosikletin her yerden rahatça geçebilme avantajını kullanarak, yolu kısaltmak için kuralları çiğneyen motosikletliler, pandemiyle birlikte daha da arttı. Girilmeyecek yerlerden girip, dönülmeyecek yollardan dönerek herşeyi kendilerine serbest gören motosikletliler, özellikle genelde yoğun olan İstanbul trafiğinde büyük tehlike oluşturuyor. Kural tanımayan motosiklet sürücüleri, tek yönlü yollarda da ters istikameti kullanarak hem gelen araçlar hem de karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar için kazalara davetiye çıkarıyor.

Yaya hakları çiğneniyor

Öte yandan yine bazı motosikletliler, sadece trafiğin aktığı yolda değil yayalara ayrılan kaldırımları da işgal ederek çevreye rahatsızlık veriyor. Yaya kaldırımında yürürken bir anda arkadan gelerek vatandaşlara panik yaşatan motosiklet sürücüleri, yayalara ayrılan yürüme yollarına ve kaldırımlara park ettikleri motosiklet ile yayaların haklarını çiğniyor.

Kural tanımayan sürücüler nasıl engellenecek?

Söz konusu sürücüler, hem yayalara ayrılan yoldan giderek hem de motosikletlerini kaldırımlara park ederek kural ihlali yaparken; zaman zaman da yaya ve engelliler için yapılan üst geçitleri kullanıyor.

Çoğu kez haberlere de konu olan, vatandaşların da sık sık tepkisini dile getirdiği "motosiklet terörü"ne karşı kesilen cezalar, kural tanımayan sürücülere engel olmuyor.

Denetimler yetersiz!

Kimi zaman çocukların oyun alanı olan parklarda da karşılaştığımız motosikletler insan hayatını tehlikeye sokarken, bitmek bilmeyen sorunlar denetimlerin yetersiz kaldığını gözler önüne seriyor. Özellikle İstanbul’da durdurulamayan "motosiklet terörü"ne kurban gitmemek için büyük çaba göstermek zorunda kalan yayaların şikayetleri ilgili merciler tarafından karşılık bulmuyor.

Kamuoyu, insan hayatını yok sayan bazı motosiklet sürücüleri için yetkililerden denetimlerin arttırılmasını ve kural ihlali yapanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını bekliyor.

Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları çoğu zaman haber kanallarına da konu oluyor: