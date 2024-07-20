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Yerel Motosiklet sürücüsünün arabanın altında kaldığı anlar kamerada!
Yerel

Motosiklet sürücüsünün arabanın altında kaldığı anlar kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 09:51:00 - 2024-07-20 10:10:07

Hatay’da motosikletin devrilmesiyle yola savrulan sürücü, ölümle burun buruna geldi o anlarsa kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde ilerleyen motosikletin devrilmesiyle sürücüsü yola savruldu. Sürücünün yola savrulduğu esnada geri gelen bir aracın altında kalmasına ramak kaldı. Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

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