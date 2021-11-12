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Yerel Motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
Yerel

Motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Antalya’da motosikletin orta refüje çarpması sonucu motosiklette bulunan sürücü ve 1 yolcu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 16:01:00 -
Motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Antalya'daki kaza, Muratpaşa ilçesi Gazi bulvarı Karayolları Kavşağında meydana geldi. 07 NCZ 65 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan sürücü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapanan yol, trafiğe açıldı.

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